Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Calano sia i nuovi contagi che i ricoveri in ospedale, ma si registra una vittima in provincia di Udine. È questo il quadro delle ultime 24 ore sul fronte del Coronavirus. Ecco tutti i numeri nel dettaglio del bollettino diffuso dalla Regione.In Friuli Venezia Giulia su 4.921 tamponi molecolari sono stati rilevati 89 nuovi contagi - di cui 6 migranti nel territorio di Trieste e uno in quello di Pordenone - con una percentuale di positività...