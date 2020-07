Il Friuli Venezia Giulia fa registrare ancora una giornata senza contagi, senza decessi e con le Terapie intensive dedicate al Covid completamente vuote. Nessun cittadino è stato classificato tra i nuovi positivi, anche se sono stati registrati tre casi tornati positivi (si tratta di persone clinicamente guarite che però manifestano ancora una persistenza dell'infezione in forma latente). Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 105 (tre più di lunedì, si tratta di casi tornati

positivi). Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono nove, sotto quota dieci per la prima volta da più di tre mesi. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Ieri non è stato rilevato nessun nuovo caso di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le

persone risultate positive al virus sono 3.308: 1.393 a Trieste, 997 a Udine, 702 a Pordenone e 216 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 2.858, i clinicamente guariti sono 60 e le persone in isolamento domiciliare sono 36. I deceduti sono 196

a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

