PORDENONE Contagi in lieve incremento rispetto al giorno precedente a circa 700 unità. Mentre torna a salire il numero dei morti che sono stati 26. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814 nuovi contagi (il 10,67 per cento dei 7.626 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne, 104 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dall'11 al 24 novembre.

Tra i ventisei decessi tre sono di anziani residenti nel Friuli occidentale: tutti e tre erano ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale di Pordenone. Si tratta di una donna di 84 anni residente a Cordovado. Di un ottantenne di Sacile e di un uomo di 76 anni residente nel Comune di Vajont. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 27.099, di cui: 6.569 a Trieste, 11.739 a Udine, 5.134 a Pordenone e 3.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 334 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.139. Sono 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e 599 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 741, con la seguente suddivisione territoriale: 291 a Trieste, 262 a Udine, 161 a Pordenone e 27 a Gorizia. I totalmente guariti sono 12.219, i clinicamente guariti 317 e le persone in isolamento oltre tredicimila. Rispetto ai nuovi contagi nelle case di riposo sono stati rilevati 41 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati positivi agli ultimi test sono stati 33. Sul fronte del personale sanitario nell'Azienda del Friuli occidentale si contano sei infermieri e tre operatori socio-sanitari che sono stati colpiti dal virus. Da rilevare inoltre le positività di due infermieri del Cro di Aviano. Intanto secondo il monitoraggio settimanale effettuato dalla Fondazione Gimbe, i casi attualmente positivi per 100mila abitanti in Friuli Venezia Giulia, nella settimana tra il 18 e il 24 novembre, sono stati 1.098 (1.323 in Italia), con un incremento dei casi pari al 28,4% a fronte di una percentuale del 17,5 in Italia. Sono stati invece 927 i casi testati a fronte dei 1.290 in tutto il Paese con un rapporto positivi/testati del 50,2% a fronte del 27,9% in Italia. Inoltre in Fvg, sempre nella settimana presa in considerazione, la percentuale dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid è stata del 44% a fronte del 51% nazionale. Mentre la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva da malati Covid è stata del 31% a fronte del 43% nazionale.

