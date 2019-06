Consumo di suolo, attacco alla Regione «Case, colpiti i lavori di riqualificazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOPORDENONE A parole il centrodestra promette sostegno a cittadini, imprese e territorio. Poi nei fatti fa il contrario, come nel caso della riduzione del contributo per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico per le abitazioni. Questa previsione danneggia le tante piccole imprese edili e va contro il principio di riduzione di consumo di suolo. A dirlo è la consigliera regionale del Pd Mariagrazia Santoro (in foto), commentando la proposta di modifica al regolamento, da parte della giunta regionale, in materia di...