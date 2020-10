TRIMESTRE DA RECORD

PORDENONE Electrolux ha chiuso il terzo trimestre con risultati da record: aumentate le vendite e triplicato l'utile netto. La multinazionale è stato spinta da un rimbalzo della domanda e ha migliorato le previsioni per l'intero anno. L'utile netto si è attestato a 227 milioni, tre volte superiore a quello dello stesso periodo del 2019. «Electrolux ha registrato profitti record di 3.220 milioni di corone svedesi, grazie alla domanda e ai programmi di stimolo del governo che hanno avuto un impatto sulla spesa dei consumatori», ha spiegato l'amministratore delegato del gruppo Jonas Samuelson. Una situazione, nel periodo luglio-settembre, che ha determinato una crescita significativa dei volumi e un miglioramento positivo del prezzo e del mix, portando a una crescita del fatturato organico del 15,2%. L'utile operativo da record si è tradotto in un forte flusso di cassa operativo.

PIÙ VOLUMI

La forte domanda nel trimestre - spiegano dalla multinazionale - in misura significativa è conseguente a un recupero dei volumi di mercato molto bassi del periodo marzo-maggio a causa della chiusura dei negozi e del lockdown. La domanda è stata ulteriormente rafforzata dai programmi di stimolo, che hanno più che compensato l'indebolimento dell'economia causato dalla pandemia. Le vendite hanno anche beneficiato del fatto che i consumatori trascorrono più tempo a casa, utilizzano i loro elettrodomestici in modo più intensivo, e destinano una parte maggiore del loro budget familiare al miglioramento dell'ambiente domestico. Esattamente il contrario di quanto accade per l'altro ramo (ormai società a se stante) Electrolux Professional che è invece in forte sofferenza a causa del crollo dei comparti legati al turismo, agli alberghi e alla ristorazione. Settori dove la pandemia ha fatto precipitare gli investimenti.

Tornando all'ambito consumer, oltre all'incremento della domanda - sottolinea ancora il colosso da Stoccolma - vi è la combinazione con l'incessante attenzione all'innovazione nell'esperienza del consumatore, ha continuato a migliorare la domanda per i nostri prodotti con più alte funzionalità, guidando un mix di prodotto favorevole. L'innovazione - si aggiunge poi - è davvero un pilastro chiave per la creazione di valore. Guardando poi al quarto trimestre, la visibilità rimane limitata poiché la domanda può essere influenzata da diversi fattori, soprattutto perché la pandemia è ancora molto presente. Tuttavia, attualmente la società prevede che la domanda del consumatore e quindi la performance finanziaria si normalizzerà gradualmente andando avanti.

