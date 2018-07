CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONSIGLIOPORDENONE Slitta l'avvio della convenzione fra la Polizia locale di Pordenone e quella di Cordenons. Il documento, già approvato dal Consiglio comunale cordenonese, avrebbe dovuto avere lunedì il via libera dell'aula, per poter partire immediatamente in via sperimentale. Ma i due comandanti e i rappresentanti del Comune contermine hanno atteso invano fino alla fine del Consiglio, nel quale le delibere precedenti hanno richiesto più tempo del previsto. Se ne riparlerà, probabilmente, il 19 luglio, data ipotizzata per il prossimo...