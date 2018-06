CONSIGLIO PORDENONE Dopo due passaggi in commissione, approda questa sera in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONSIGLIOPORDENONE Dopo due passaggi in commissione, approda questa sera in consiglio comunale (alle 17.30) il nuovo Regolamento acustico, che punta a stabilire regole certe non solamente per le deroghe relative alle manifestazioni occasionali, ma anche per quello che riguarda le emissioni prodotte dalle attività produttive. Fra le novità più controverse, soprattutto nelle modalità di applicazione, l'articolo 35, che pone le rilevazioni dell'Arpa conseguenti a esposti giudicati infondati a carico di chi ha effettuato la segnalazione....