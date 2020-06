LA SEDUTA

PORDENONE Da una parte l'omaggio al personale sanitario per il lavoro svolto durante l'emergenza, dall'altra gli interventi sul bilancio comunale. Quello di oggi sarà insomma un Consiglio comunale in larga parte dedicato alla pandemia e alle sue conseguenze. E anche le modalità saranno ancora quelle dell'emergenza: se infatti altri Consigli hanno cominciato a riunirsi nuovamente in presenza, quello cittadino sarà per la quinta volta in videoconferenza, con la pubblicità della seduta garantita dal collegamento in streaming. Per quanto riguarda i punti inseriti all'ordine del giorno, arrivano in Consiglio comunale le variazioni di bilancio decise dall'amministrazione a fronte dell'emergenza Covid-19, e la seduta di oggi sarà anche l'occasione per la consegna del sigillo della città all'ospedale. La convocazione inviata dal presidente Andrea Cabibbo è per le 16. Alle 17.30 è invece fissata la consegna del sigillo al Santa Maria degli Angeli per l'impegno del personale ospedaliero, e non solo, nell'emergenza Covid-19. A essere presenti fisicamente nella sede municipale saranno il sindaco Alessandro Ciriani, il presidente del Consiglio comunale Andrea Cabibbo e tre primari: Roberto Spaziante, Thomas Pellis e Maurizio Tonizzo.

Nessuna interrogazione all'ordine del giorno, dopo che tutte quelle presentate sono state esaurite nella seduta di lunedì scorso. Si procederà dunque all'esame delle delibere, tutte di competenza dell'assessore al Bilancio Mariacristina Burgnich, che saranno discusse assieme, ma con votazione separata. La prima e principale è appunto quella sulla variazione di bilancio per minori e maggiori entrate e spese conseguenti all'emergenza sanitaria e applicazione dell'avanzo di amministrazione. Seguiranno, per quanto riguarda l'Imu, il regolamento di disciplina e le aliquote e le modalità di applicazione dell'imposta. La chiusura dei lavori è prevista per le 20.30 o, comunque, quando saranno state completate le deliberazioni.

Se poi questo dovesse avvenire in anticipo, si ripartirà dalla discussione già avviata in una seduta precedente della mozione di solidarietà alla senatrice Liliana Segre e a tutte le vittime dei regimi totalitari.

