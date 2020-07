IN CENTRO

PORDENONE I pacchi in città si consegnano con veicoli ecologici, a zero impatto ambientale. Ha tutta l'aria di essere una rivoluzione green quella che, a partire dal prossimo anno, caratterizzerà il trasporto delle merci a Pordenone. E, in particolare, nelle zone centrali della città (comprese le ztl) il cui accesso, almeno sulla carta, già ora dovrebbe essere regolamentato da orari fissi. Nella sostanza invece, non essendo funzionanti le telecamere installati in prossimità dei varchi, è come se non ci fossero delle regole. Tra il 2021 e il 2022 le cose cambieranno. E non soltanto perché, grazie ad un sistema tecnologico all'avanguardia, le zone a traffico limitato di Pordenone saranno ininterrottamente controllate dalla polizia locale. Debutterà la cosiddetta logistica dell'ultimo miglio, ovvero il trasferimento di merci da un hub logistico alla sua destinazione finale. Un qualcosa di nuovo per una città che vuole diventare sempre più pulita, utilizzando mezzi di trasporto a bassissime emissioni o, addirittura, ad impatto zero. Le idee sono chiare.

L'ASSESSORE

«Stiamo organizzando un servizio di trasporto merci anticipa l'assessore Cristina Amirante dall'Interporto al resto della città. E' palese come una moltitudine di corrieri stia lavorando in maniera disorganica, senza orari e, molto spesso, utilizzando furgoni non a pieno carico. Inoltre i mezzi difficilmente sono rispettosi dell'ambiente. Producono, quindi, un inquinamento che non è più sopportabile». Partendo da questo concetto, l'amministrazione Ciriani ha cominciato a lavorare in chiave ecologica ad un progetto mirato. «La maggior parte dei pacchi che trasportano i corrieri evidenzia l'assessore Amirante sono il risultato del boom del commercio elettronico. In un'ottica di avere una città sempre più pulita, andremo progressivamente a rendere le zone centrali di Pordenone accessibili esclusivamente (la misura non interesserà invece i residenti e i frontisti) a mezzi che non producono inquinamento. Quindi a trazione elettrica o alimentati a metano. In alternativa proporremo le cargo bike, biciclette attrezzate per il trasporto di pacchi e colli. Biciclette che si adattano particolarmente bene al nostro centro storico».

IL PROGETTO

Il progetto, tra l'altro, andrebbe a supportare i neonati portali Zoona e Rivo, nati in pieno periodo di lockdown a supporto dei quei commercianti che, oltre al commercio al dettaglio, intendono avvalersi dell'e-commerce. «Le attività che aderiscono ai due portali sottolinea Amirante beneficerebbero di un servizio di trasporto concorrenziale (rispetto ai classici vettori) e soprattutto calmierato nei costi. Un progetto di partenariato pubblico-privato, che promette di rivoluzionare il trasporto delle merci in città». E' intenzione procedere con una certa gradualità. «I corrieri espressi - afferma l'assessore - dovrebbero già rispettare degli orari di accesso al zone a traffico limitato del centro. Purtroppo, però, le inosservanze sono all'ordine del giorno». Le prime restrizioni (per l'accesso alle zone a traffico limitato, in particolare piazza XX Settembre, corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi) riguarderanno non tanto quei vettori che devono continuare a rifornire le attività commerciali del cuore di Pordenone, quanto quelli che devono consegnare sporadicamente dei pacchi ai residenti. «Non vogliamo tagliare fuori i corrieri tradizionali puntualizza l'assessore ma avviare una politica del trasporto merci ad impatto zero. Dall'Interporto, tra il 2021 e il 2022, partiranno quindi soltanto mezzi non inquinanti che potranno servire Pordenone ma anche i comuni limitrofi».

Alberto Comisso

