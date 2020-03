MASCHERINE

PORDENONE Il Comune di Pordenone va controcorrente, e non sceglie il criterio del rischio calcolato e dell'anzianità per la consegna delle mascherine in arrivo dalla Regione. Il motivo è strettamente legato alle dimensioni della città, la più estesa e popolosa della provincia: per individuare tutte le persone con un'età superiore ai 75 anni, infatti, ci si metterebbe troppo. Ancora più complicato elaborare un sistema in grado di assegnare le mascherine gratuite a chi potenzialmente risulti essere più a rischio contagio. Mancano infatti riscontri oggettivi, e in questo momento non c'è tempo da perdere. Ecco perché, nel capoluogo, si procederà con un sistema diverso, annunciato ieri dal sindaco Alessandro Ciriani: «Abbiamo diviso la città in 54 zone diverse, esattamente come avviene quando si segue il piano dettagliato delle emergenze - ha spiegato il primo cittadino -: procederemo evadendo zona per zona le richieste, anche perché in questo modo possiamo avere a disposizione, e utilizzare, l'elenco dei nominativi dei residenti di ogni via».

I PRIMI

Le prime 2.900 mascherine sono già arrivate, e a consegnarle sarà la squadra locale della Protezione civile coordinata dall'assessore Emanuele Loperfido. La distribuzione inizierà a partire da domani. Arriveranno 2.900 mascherine a settimana, e completare il giro della città non sarà un'operazione di breve durata. I nuclei familiari residenti a Pordenone, infatti, risultano essere 29mila. Ci vorranno, in soldoni, dieci settimane per terminare le consegne.

I CANTIERI

Si riaccende la speranza di poter riavviare almeno alcuni cantieri urgenti in città. Il gruppo di lavoro allestito in Municipio tra Comune, categorie economiche, rappresentanze e aziende sta cercando di contattare tutte le ditte coinvolte e sembra che almeno i lavori in capo a Hydrogea, che riguardano soprattutto le fognature e le opere connesse all'acquedotto, possano proseguire entro la fine della settimana entrante.

GLI SCUOLABUS

Trovata anche la soluzione per evitare che le famiglie continuino a pagare il servizio di trasporto scolastico, dal momento che l'anno 2019-2020 con buona probabilità non sarà terminato. Chi ha già corrisposto la somma dovuta riceverà un rimborso, e non un voucher da riutilizzare come si pensava in un primo momento; chi invece non ha ancora pagato, non dovrà farlo.

LE STRADE

Non è ancora partita, a causa delle basse temperature notturne, la pulizia (con annessa santificazione) delle strade del capoluogo provinciale. Si procederà probabilmente durante la settimana, dal momento che il clima è previsto essere più mite rispetto ai giorni scorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

