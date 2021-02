IL PASSO AVANTI

PORDENONE Lavoro, sindacati e Confindustria ora chiedono i vaccini nelle fabbriche. «Poter contare anche sul sistema produttivo e sindacale per affiancare la Regione nelle operazioni vaccinali anti-Covid all'interno delle fabbriche è un'opportunità da cogliere», ha replicato il vicepresidente regionale Riccardi a valle della riunione congiunta tra Confindustria Fvg, Cgil, Cisl e Uil. La proposta illustrata vuole mettere a disposizione, sotto la direzione della Regione, le procedure già sperimentate da Confindustria Fvg, con la Croce Rossa e le cooperative dei medici territoriali, nell'inoculazione dei vaccini antinfluenzali ai lavoratori e nella gestione dei tamponi rapidi. «L'esperienza presentata può essere un modello da seguire - ha indicato Riccardi -. Estendere queste iniziative sussidiarie all'azione delle istituzioni regionali è certamente un'opportunità: siamo a favore di qualsiasi azione che consenta la maggior distribuzione possibile del vaccino». «Confindustria Fvg - ha spiegato Michelangelo Agrusti - si propone nel ruolo di affiancamento sotto la direzione della Regione per portare i vaccini nelle fabbriche, forti dell'esperienza messa in campo sia con la vaccinazione antinfluenzale che con la sorveglianza sanitaria, attivata attraverso i 65.000 tamponi rapidi effettuati nelle aziende grazie al coordinamento degli organismi bilaterali, ovvero l'Organismo paritetico provinciale (Opp) composto da Confindustria e sigle sindacali». Riccardi si è detto favorevole ad ogni iniziativa per contrastare il virus e che possa anche essere parte di una revisione complessiva del sistema, «revisione già in atto, con cui si punta - ha precisato - a dare risposte ad un bisogno di salute cambiato rispetto al passato». Agrusti nel ribadire l'imprescindibilità della sanità pubblica ha confermato di essere a fianco della Regione e ha proposto l'istituzione di una task force costituita dalla Regione, dalle parti sindacali e datoriali con la Cri Fvg e le cooperative dei medici di base attive sul territorio per un raccordo delle iniziative vaccinali, così da essere già pronti a partire nel momento in cui ci saranno le condizioni per poterlo farlo. Inoltre, nel raccogliere quanto già indicato dalle organizzazioni sindacali, è stato chiesto di valorizzare il ruolo degli organismi paritetici (Opp) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) a supporto delle prossime iniziative di prevenzione. Il vicegovernatore, nel fare il quadro sulla situazione epidemiologica, ha evidenziato la flessione del contagio, visibile dal decremento dei ricoveri nei reparti ospedalieri ordinari con un indicatore di contagio al di sotto del 10% e ribadito come l'unico strumento di contrasto al virus rimanga il vaccino.

