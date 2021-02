«La Regione Fvg mantenga alta l'attenzione sul rispetto delle regole anticovid-19 nella base Usaf di Aviano», lo ha detto il consigliere regionale pordenonese del Partito democratico Nicola Conficoni, facendo seguito a una missiva presentata ancora nel 2020.

«Lo scorso anno i rappresentati sindacali in più occasioni hanno segnalato la mancata applicazione dei protocolli di sicurezza», ha puntualizzato.

«Rispondendo all'interrogazione presentata per conoscere se e quali iniziative erano state assunte, l'assessore Riccardi ha comunicato che a fine ottobre, dopo avere sentito i portatori di interesse, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale ha eseguito un sopralluogo ispettivo congiunto.

In attesa di conoscerne l'esito, abbiamo ribadito al vicepresidente che la base è una grande comunità dove lavorano migliaia di persone tra cui settecento italiani.

Quello che avviene al suo interno può avere ripercussioni sul resto del territorio.

A maggior ragione, pure le attività che ivi si svolgono e chi vi presta servizio devono tenere comportamenti virtuosi.

Favorendoli, anche attraverso opportuni momenti di sensibilizzazione, tuteliamo la salute e consolidiamo lo storico legame di amicizia tra Italia e Stati Uniti d'America».

