Conficoni: «Taglio del personale medico, dalla destra solo silenzi»

«Troppa attenzione è stata data ai confini territoriali delle aziende sanitarie. Molto poca, al contrario, è quella finora rivolta alle vicende del personale, con riflessi negativi che oggi emergono in tutta la loro complessità». A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, commentando la situazione della sanità regionale e pordenonese.«Il ricorso della giunta Fedriga contro la norma approvata dalla Lega in Parlamento, che impone alle sole Regioni a statuto speciale il taglio dell'1 per cento della spesa per il...