Conficoni: sul Noncello soltanto chiacchiere E da oggi saranno rimossi gli alberi caduti

Sul Noncello tante ciacole e pochi fatti: così il consigliere comunale Nicola Conficoni (Pd) sulle nuove cadute di alberi nel Noncello e degli interventi di rimozione che partiranno quest'oggi, con la conseguenza che la 43ma Gommonata europea in programma il 12 settembre è ancora in forse. «Mentre il discusso piano di valorizzazione del Noncello presentato dall'amministrazione comunale non sembra destinato a produrre risvolti concreti nel breve periodo - afferma il consigliere di opposizione -, gli attesi e più volte annunciati lavori di...