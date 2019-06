Conficoni (Pd): «Fedriga e il Paff comportamento incoerente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAPORDENONE (L.Z.) «Prima costruiscono bandi che di fatto chiudono le porte a eventi turistici di successo finanziati fino allo scorso anno, poi nelle sedi di alcuni di questi eventi ci vanno pure in visita rimarcando unicità e attrattività turistica. La Giunta Fedriga dimostra tutta la sua incoerenza e improvvisazione che in alcuni casi appare proprio come una presa per i fondelli». A dirlo è il consigliere regionale del Pd Nicola Conficoni, commentando la visita del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, accompagnato...