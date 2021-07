Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀPORDENONE «Nonostante la prospettiva nera sui conti della sanità fatta lo scorso anno dal presidente Fedriga i bilanci d'esercizio 2020 delle Aziende sanitarie territoriali si sono chiusi tutti con un sostanziale utile, con casi limite come quello dell'Asfo dove pare si sia guardato più ai conti che all'erogazione di servizi. Ora, a fronte delle esigenze e necessità per affrontare non solo eventuali emergenza future, ma anche il...