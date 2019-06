Conficoni e Salvador: «Non siamo sciacalli, il sindaco ascolti la gente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOPORDENONE Sui disagi per i cantieri la minoranza punta il dito. Marco Salvador attacca. «Oramai i cantieri ogni giorno evidenziano come l'amministrazione a guida Amirante - Ciriani sia totalmente nel pallone: ogni giorno si contano errori, ritardi e disorganizzazione. La volontà di accalcare tutti i cantieri ereditati dall'amministrazione Pedrotti a metà mandato sta mandando in tilt la città e la viabilità questo per la preistorica abitudine di utilizzare i lavori pubblici come propaganda politica. Ma non è tutto. Il taglio...