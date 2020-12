Il sovrappasso ciclopedonale che collega il quartiere nord di Torre al centro città venga aperto quanto prima. La sollecitazione arriva dal consigliere del Pd Nicola Conficoni: Circa due settimane fa - ricorda - l'amministrazione comunale ha affermato che sarebbe stato inaugurato a giorni, ma a oggi non conosciamo ancora la data dell'evento. Il consigliere sottolinea che l'attesa infrastruttura è frutto della collaborazione tra la Provincia e il Comune di Pordenone. Per dare il suo assenso alla richiesta attivazione di un semaforo pedonale lungo la statale, infatti, nel 2011 la Giunta municipale chiese e ottenne l'impegno dell'Ente intermedio, allora guidato dal presidente Ciriani, a sbloccare la realizzazione dell'opera, ferma anche per mancanza di fondi. L'accordo stabilì la suddivisione in due lotti dell'intervento. Mentre il Comune ha terminato nel 2016 l'anello circolatorio, la Provincia solo nel 2014 ha approntato l'elaborato preliminare, e prima della sua soppressione non è riuscita a completare la progettazione del tratto di sua competenza. Di qui il passaggio delle competenze alla Regione, che ha comportato un ulteriore allungamento dei tempi. Ora finalmente ci siamo. (lz)

