«Mentre svariate forze politiche in Consiglio regionale si impegnano da tempo per dare il proprio contributo alla lotta al Covid, gli esponenti di FdI disertano quasi completamente l'attività per la quale sono pagati». Lo afferma in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) commentando l'attività della III Commissione Salute. «Da inizio legislatura a oggi - dettaglia l'esponente dem - la Commissione Salute si è riunita 47 volte, ma il suo vicepresidente Alessandro Basso (FdI) ha partecipato solo a 19 sedute. Da quando è scoppiata la pandemia, inoltre, l'unico rappresentante di FdI è stato presente solo 5 volte su 19. Queste numerose assenze non sono certo un segnale di attenzione verso un tema tanto sentito quanto attuale che merita di essere presidiato. Spiace che, nonostante il più basso numero di tamponi in rapporto alla popolazione che penalizza la Destra Tagliamento, i numerosi primariati vacanti, l'aggravata carenza di personale in servizio nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) e la conseguente sofferenza di alcune strutture nell'ospedale del capoluogo, il collega di partito del sindaco Alessandro Ciriani abbia spesso disertato la competente Commissione consiliare. Speriamo che, da qui in avanti, faccia sentire più spesso la sua presenza a tutela della sanità pordenonese».

