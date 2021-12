Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CASERMETTEPORDENONE (lz) Il Comune di Pordenone estenda alla stanza delle colonne il luogo della memoria già istituito nelle Casermette di via Molinati e affigga una lapide in ricordo di Luigia Venier nel chiostro della Biblioteca civica. A chiederlo sono i consiglieri del Pd Nicola Conficoni e Silvia Corelli. Come ogni anno - ricordano -, l'anniversario della fucilazione del maggiore Franco Martelli ha offerto l'occasione di commemorare su...