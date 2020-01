Conficoni a Fedriga: «Assumere subito personale, le corsie sono in affanno»

PRIMARI

PORDENONE «A fronte della disponibilità del direttore generale dell'Asfo ad accelerare l'assunzione di nuovi primari, da noi sollecitata, e a fronte dell'abolizione del tetto sulla spesa per il personale ottenuta dal Pd con la stabilità nazionale, la giunta del presidente Massimiliano Fedriga rimetta mano al piano di assunzioni in sanità salvaguardando il comparto pubblico attraverso un'adeguata dotazione organica». A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni a margine della conferenza dei sindaci della provincia di Pordenone durante la quale è intervenuto il nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Joseph Polimeni per illustrare le future strategie di azione.

I NUMERI

«A fine anno rende noto Conficoni nell'Aas5 ora Asfo erano in servizio 3.770 dipendenti (più 64 somministrati), due in meno rispetto al 31 dicembre 2018 ma ben 147 in meno rispetto a quelli programmati. In particolare, il personale dirigente dell'area medica e veterinaria invece di aumentare da 563 a 599 unità, si è attestato a quota 541 con un saldo negativo di 22 dipendenti. In seguito all'inerzia della gestione commissariale, che ha bloccato concorsi pronti come quello del primario di psichiatria a Pordenone, nel 2019 le strutture complesse prive di titolare sono aumentate, passando da 17 a 19. Il Piano di azione locale (Pal) adottato alla fine dello scorso anno, però, prevede per il 2020 l'espletamento di sole sei procedure per l'attribuzione dell'incarico di direttore». Oltre alla direzione medica ospedaliera di San Vito al Tagliamento - Spilimbergo - continua Conficoni, «si prevede di individuare i titolari di pneumologia, laboratorio analisi, psichiatria (riproposto), radiologia e chirurgia (San Vito al Tagliamento). Uno sforzo insufficiente a maggior ragione perché all'inizio dell'anno i primari del reparto di radiologia nell'ospedale di Pordenone e dei reparti di chirurgia e pediatria negli ospedali di San Vito al Tagliamento - Spilimbergo, lasceranno il posto. Speriamo, dunque, l'impegno del nuovo dg Polimeni ad accelerare l'assunzione dei direttori mancanti trovi tempestivo riscontro nella versione definitiva del Pal».

I NODI DI SAN VITO

Il sindaco sanvitese Antonio Di Bisceglie sottolinea la necessità di individuare nuovi professionisti, e il riferimento è in particolare al prossimo pensionamento del primario di pediatria Franco Colonna. «Professionisti per il punto nascita e per tutta la relativa rete». Altra questione è quella delle attrezzature per molti reparti. «Sono necessarie risorse sia per il presidio che per il territorio e la Regione ne deve tenere conto. Così come il prosieguo dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ospedale, a partire dal Pronto soccorso per dare più dignità alla sala d'aspetto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA