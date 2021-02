IL BOLLETTINO

PORDENONE È ufficiale, il Friuli Venezia Giulia rimane in zona gialla anche la prossima settimana. Lo ha deciso il ministero della Salute sulla base dei dati della cabina di regia e dell'Istituto superiore di sanità. Si tratta della quinta settimana consecutiva al penultimo livello di restrizioni. Anche se preoccupa l'aumento dei contagi degli ultimi giorni, fanno fede i risultati ottenuti nell'intervallo di tempo tra il 15 e il 21 febbraio. Il Fvg secondo l'Istituto superiore di sanità rientra tra le regioni a rischio moderato, senza un'alta probabilità di progressione. L'indice Rt è confermato a 0,83, tra i più bassi di tutta Italia in questo momento. L'unica allerta è quella che riguarda il superamento della soglia d'allarme delle Terapie intensive, occupate per più del 30 per cento dei letti.

LA GIORNATA

Ieri calo dei contagi giornalieri rispetto a giovedì, quando era stato toccato il livello massimo del mese di febbraio. Il tasso di incidenza delle infezioni sui tamponi è sceso al 5,4 per cento. Sul territorio sono stati trovati 468 contagi (294 da tampone molecolare e 174 da test rapido) su 8.591 test effettuati in regione nelle ultime 24 ore. I totalmente guariti sono 61.354, i clinicamente guariti salgono a 1.951, mentre le persone in isolamento risultano essere 9.471. È risultato positivo anche il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin. È asintomatico e in isolamento. Stabili a 56 pazienti le Terapie intensive, mentre scendono a 348 i ricoveri nelle Medicine. È nel Sanvitese l'unico caso di variante inglese rilevato nel Friuli Occidentale. Sono in corso le indagini del Dipartimento di prevenzione.

I DECESSI

In calo le vittime. Otto quelle registrate in regione nelle ultime 24 ore. Un decesso in provincia di Pordenone. A 71 è morto il maniaghese Michele Dimartino. Era però negativizzato.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un solo caso di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali; nessun contagiato tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di due amministrativi, un infermiere e un medico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un terapista; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere.

M.A.

