Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Confcooperative Pordenone ha effettuato un'indagine interna su un campione delle proprie associate per capire quanto l'emergenza sanitaria abbia impattato sulla situazione occupazionale, alla luce anche del recente stop al blocco dei licenziamenti. Risultato: pur vivendo situazioni gravi, come quelle del settore turismo-spettacolo-asili (con anche il -70% del fatturato nel 2020 in alcuni casi) i livelli occupazionali sono rimasti stabili,...