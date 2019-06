CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONFCOOPGENERAZIONERECORD A CASARSALa generazione dei R.e.c.o.r.d. si presenta a Casarsa e Pordenone per raccontare il desiderio di un'Europa sempre più legata dai valori della cooperazione. Il progetto, il cui acronimo significa Raising entrepreneurial capacity of youth for rural development (Piano di accrescimento della capacità imprenditoriale giovanile per lo sviluppo rurale), è sostenuto dal programma Erasmus Plus dell'Ue e grazie al Consorzio di cooperative sociali Leonardo, membro di Confcooperative Pordenone, arriva in Friuli per...