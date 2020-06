PROCESSO

PORDENONE Mohammed Masoudi, 42 anni, era stato processato da latitante. Condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione, una volta catturato al porto di Algeciras, nella baia di Gibilterra, dove avrebbe dovuto salire sul traghetto per il Marocco, ha ottenuto la rescissione del processo. La Corte d'appello di Trieste ha accolto l'istanza dell'avvocato Alessandro Baroni, il procedimento è tornato in primo grado a Pordenone e ieri, grazie alla possibilità di accedere a un rito abbreviato, Masoudi ha ottenuto uno sconto di pena che ha contenuto la condanna in 2 anni e 10 mesi di reclusione. Il giudice Milena Granata ha inflitto anche 14mila euro di multa. Masoudi, attualmente agli arresti domiciliari, era accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra il 2013 e il 2016 era diventato il punto di riferimento di diversi consumatori di cocaina. Aveva i suoi punti di riferimento a Pasiano di Pordenone, Concordia Sagittaria, Pramaggiore, Cinto Caomaggiore e Portogruaro. Arrivava a bordo di una Fiat Punto grigia tutta ammaccata e vendeva cocaina a 70/80/90 euro il grammo o marijuana a 20 euro. Erano stati i carabinieri della stazione di Fossalta di Portogruaro a capire che i suoi spostamenti erano legati a un traffico di stupefacenti. Poi attraverso uno degli acquirenti sono risaliti a Masoudi, una sorta di ambulante della droga. Di lui avevano soltanto il numero di telefono, nessuno aveva fornito altre indicazioni. Attraverso i tabulati telefonici sono risaliti ad altri clienti, tutti poi interrogati. Masoudi è stato riconosciuto attraverso ricognizioni fotografiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA