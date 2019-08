Concordato Polese, slitta la trattativa sugli esuberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISI FINANZIARIA PORDENONE Serviranno ancora alcuni approfondimenti prima che impresa e organizzazioni sindacali possano raggiungere un accordo sulla necessaria riduzione del personale della Polese spa. La storica impresa edile sacilese - dopo la presentazione dell'istanza di concordato in continuità dovuta a una pesante crisi finanziaria conseguente a problemi in un rilevante appalto fuori regione - ha la necessità di ridurre i costi aziendali per fare fronte al piano di concordato che dovrà presentare al tribunale entro il prossimo...