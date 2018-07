Concerto per il Cro «Tanta generosità ci ha commosso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÁPORDENONE Adesioni oltre le aspettative l'altra sera al Teatro Verdi per il Concerto per la Vita, iniziativa organizzata dalla Fondazione Cro Aviano Onlus (di cui Unindustria Pordenone è socio unico e fondatore) per finanziarie due progetti dell'Istituto Tumori avianese.LE ADESIONI«Una risposta di pubblico più che positiva platea gremita e tanta generosità» sottolineata dal Presidente di Unindustria Pordenone, Michelangelo Agrusti - che ha ribadito da un lato la centralità del Centro di Riferimento Oncologico nel panorama...