Doppio appuntamento, martedì 20 ottobre la conferenza con Arturo Busetto, restauratore del Duomo e del Campanile di San Marco di Pordenone e sabato 24 alle 17, concerto nella cella campanaria con il giovane violinista Davide Musolla. Per cantare un canto nuovo così si intitola l'iniziativa organizzata dalla Storica Società Operaia assieme al Comune di Pordenone che si articolerà appunto in due appuntamenti, il primo dei quali in programma martedì 20 ottobre alle ore 18 con la conferenza a cui interverrà Arturo Busetto ingegnere e autore, trent'anni fa, del restauro del Duomo Concattedrale San Marco di Pordenone e dell'annesso Campanile. All'incontro parteciperà anche l'avvocato Francesco Longo appassionato di storia dell'arte. Per partecipare all'incontro sarà necessaria la prenotazione telefonando allo 0434/520820. L'incontro sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina facebook della Storica Società Operaia. L'appuntamento è realizzato grazie al sostegno di Itas Assicurazioni, Ditta Costam e Gsm. Il secondo momento previsto sabato 24 ottobre alle ore 17 quando si esibirà il giovane violinista Davide Musolla, musicista dell'Accademia Musicale Pordenone, che suonerà all'interno della Cella Campanaria del Campanile di San Marco. Due appuntamento, dunque di sicuro interesse che esprimono anche la volontà della Società Operaia di continuare con le iniziative anche in un momento difficile come questo a causa della pandemia.

