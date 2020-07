NUOVI SPAZI

PORDENONE Non sarà un'operazione immediata, perché il Comune ha già scelto la sua arena Covid-free per l'estate (in piazza XX Settembre), ma c'è già un progetto per la trasformazione in polo culturale e ricreativo delle due aree dell'ex Provincia ottenute la scorsa settimana dalla Regione. L'ex sala consiliare, ad esempio, diventerà la sede di convegni e incontri professionali, mentre il piazzale che dà su largo San Giorgio ospiterà concerti, messe all'aperto e anche matrimoni. L'amministrazione spera di poter trasformare l'area già in autunno, ma lo sfruttamento a tutto tondo dei due doni della Regione lo si potrà mettere in atto solo quando saranno rimossi i limiti legati all'emergenza sanitaria.

LE INTENZIONI

Si parte dall'ex sala consiliare che ospitava le riunioni dell'ex Provincia di Pordenone. Essendo stato presidente, il sindaco Alessandro Ciriani la conosce bene. «In città - ha spiegato il primo cittadino - c'è una grande richiesta di spazi per convegni, riunioni, corsi professionali ed eventi di formazione. Siamo letteralmente bombardati da molte associazioni. La sala dell'ex Provincia servirà proprio a quello: immaginiamo le assemblee dell'Avis, gli incontri dell'Ana (l'Associazione degli alpini, ndr), i corsi professionali organizzati da vari enti». Il Comune potrà usufruire del salone per 40 giorni l'anno, così recita l'accordo formalizzato la scorsa settimana dalla giunta regionale.

Il piazzale che si trova sul retro dell'ex Provincia, rivolto verso la chiesa di San Giorgio, è invece in uso all'amministrazione per 40 anni. «E lì in futuro si potrà fare davvero di tutto - afferma sempre Ciriani -: innanzitutto concerti di qualità in uno spazio curato, ma anche messe all'aperto e perché no, i matrimoni. Può diventare anche una piccola arena teatrale». Di sicuro organizzare un evento sarà più facile: qualche manifestazione la si poteva presentare anche prima, ma servivano permessi non sempre facili (ma soprattutto rapidi) da ottenere. «Abbiamo guadagnato anche la possibilità di curare a nostre spese e con le nostre risorse l'aspetto del piazzale. Prima, quando si depositavano a terra le foglie, passava troppo tempo prima che si decidesse di intervenire e di pulire le superfici. Ora potremo farlo immediatamente».

I LIMITI

Le norme anti-contagio ora impediscono di realizzare i progetti che ha in mente il Comune. Solo l'esigenza di mantenere il distanziamento e l'obbligo di sanificare gli ambienti farebbe precipitare ogni buona intenzione. Bisognerà aspettare la fine dell'emergenza, poi la città avrà un nuovo teatro all'aperto.

