Con le categorie economiche Bolzonello al contrattacco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROPORDENONE Infrastrutture come la Cimpello-Sequals-Gemona e il ponte sul Meduna al centro delle richieste delle categorie economiche al candidato presidente della Regione del centrosinistra Sergio Bolzonello, ultimo ad affrontare la platea degli imprenditori in un confronto che si fa a tratti duro, quando sul tavolo vengono messe questioni come quella del Consorzio universitario, dello scioglimento delle Province e, soprattutto, delle Camere di commercio. Centrale per tutte le categorie il tema della Cimpello-Sequals-Gemona. «Dal...