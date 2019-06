Con il caldo il ritorno della cimice «Un dramma, per ora non c'è rimedio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSALTOPORDENONE Nelle ultime due annate il danno per i frutticoltori - in particolare di mele, kiwi e pere - della provincia di Pordenone è stato enorme. In alcuni casi c'è chi è arrivato a buttare anche oltre il 70 per cento del raccolto. Così i produttori, oltre che con il cambiamento climatico, si vedono costretti a dover rifare i conti per un'altra stagione con una nuova invasione di cimici. Si tratta dell'asiatica (non della cimice verde, quella della soia per intenderci, cui gli agricoltori erano abituati e che non ha mai prodotto...