COMUNE PORDENONE Pareggia a 134 milioni 859mila euro il bilancio di previsione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNEPORDENONE Pareggia a 134 milioni 859mila euro il bilancio di previsione che sarà presentato in Consiglo comunale mercoledì 6 dicembre, il primo interamente firmato dall'amministrazione Ciriani, dopo che lo scorso anno l'esecutivo entrante aveva messo mano in tempi rapidissimi alla bozza ereditata dalla giunta Pedrotti, per poi approvare il documento contabile a settembre. I conti del Comune prevedono, fra l'altro, un aumento delle entrate derivanti dall'attività di verifica e di recupero su tasse e imposte non versate. Anche...