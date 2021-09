Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMUNEPORDENONE (l.z.) Approvato il progetto definitivo-esecutivo per il co-working da realizzare a Palazzo Badini, intervento che era inserito nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e che avrebbe originariamente dovuto essere realizzato nelle casermette di via Molinari. L'intervento è inserito nel triennale delle opere pubbliche del Comune anni 2021-2023, per cui è prevista una spesa di 90mila euro,...