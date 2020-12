COMUNE

PORDENONE Il Pd chiede conto con un'interrogazione della situazione dei contagi in municipio: Dopo che alcuni dipendenti comunali sono risultati positivi al Covid-19, il sindaco Alessandro Ciriani chiarisca quanto l'epidemia è diffusa dentro il municipio e che cosa l'amministrazione comunale sta facendo per contrastarla, anche limitando i comportamenti scorretti come quello tenuto dal dirigente Davide Zaninotti, presentatosi a una conferenza stampa senza mascherina.

Il primato nella classifica sulla qualità della vita elaborata da Italia Oggi, frutto dell'impegno dei cittadini e delle amministrazioni locali che si sono succedute nel tempo, ci riempie di orgoglio - commenta il consigliere Nicola Conficoni riferendosi alla notizia dei giorni scorsi -. Lo stesso gioco di squadra che ha permesso di raggiungere questo importante traguardo deve animare la lotta al Covid-19 che minaccia salute e benessere della nostra comunità. A maggior ragione, che il primo cittadino abbia commentato la bella notizia invitando chi non la pensa come lui ad andarsene è del tutto fuori luogo. Poiché l'unione fa la forza, speriamo che anche lui si schieri a fianco degli operatori sanitari che chiedono rinforzi e riconosca di avere sbagliato a protestare contro le opportune restrizioni introdotte dal governo. Il nostro nemico è il virus, non le regole stabilite per combatterlo.

Di qui l'interrogazione, che fa riferimento a un episodio risalente allo scorso mese di settembre e con la quale il Partito democratico chiede di conoscere se il dirigente Zaninotti, in seguito al suo professarsi Covid indifferente, frequentasse abitualmente il municipio senza mascherina; quanti dipendenti comunali siano stati sottoposti a tampone dopo l'accertamento della sua positività e quanti tra loro siano risultati infetti; se tra questi vi siano persone che lavorano abitualmente a stretto contatto con lui; chi ha il compito di sorvegliare il rispetto delle regole anti-Covid in municipio; se siano stati eseguiti controlli ed elevate sanzioni.

Lara Zani

