COMUNE

PORDENONE Il Comune di Pordenone istituisce la figura del mobility manager e affida l'incarico a Giovanni Spartà. La delibera approvata dalla Giunta si richiama alla legge 77/2020 che, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, impone a capoluoghi di provincia e Comuni con più di 50mila abitanti di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (Pscl) del proprio personale dipendente, finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale. Per questo prevede la nomina di un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Compito del mobility manager sarà dunque quello di promuovere, anche collaborando all'adozione del Pums (il Piano urbano della mobilità sostenibile), la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, per consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. In seguito, nel maggio scorso, è arrivato anche un decreto del ministro della Transizione ecologica, che ha definito la figura del mobility manager aziendale e d'area. Per le pubbliche amministrazioni la figura deve essere scelta tra il personale in ruolo, che abbia naturalmente una serie di competenze specifiche in materia di mobilità sostenibile, trasporti e tutela dell'ambiente. La Giunta ha quindi deliberato l'istituzione del ruolo e ne ha ricondotto le funzioni al settore Gestione del territorio, infrastrutture e ambiente, indicando per questo incarico l'ingegner Giovanni Spartà, al quale è stato conferito un mandato della durata di un anno.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA