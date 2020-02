COMUNE

PORDENONE Come in via Cappuccini, anche per i commercianti di vi Beato Odorico il rimborso per i mancati guadagni causati dai lavori arriva sotto forma di sconto sulla Tari. Lo ha deciso la Giunta, approvando una misura tributaria a sostegno, appunto, delle attività economiche situate in via Beato Odorico. I lavori nelle vie Bertossi e Brusafiera e in largo San Giorgio hanno infatti comportato una riduzione del numero dei parcheggi, con conseguenze sulla viabilità di via Beato Odorico, e l'interruzione del sottoportico da un lato della strada, con conseguenti ripercussioni sulle attività economiche della zona. Di qui la decisione di riconoscere agevolazioni economiche alle attività artigianali e commerciali che, a causa dei lavori, hanno subito una temporanea riduzione del giro d'affari.

L'amministrazione ha rivolto la sua attenzione specificamente a tutte quelle attività che hanno una vetrina che funge da attrazione per la clientela e la cui attività, quindi, è direttamente collegata alla possibilità di circolazione dei mezzi e del pubblico. In accordo con i commercianti stessi, si è scelta come forma di rimborso l'agevolazione sulla Tari, la tassa sui rifiuti. Destinatarie del provvedimento saranno dunque le attività commerciali o artigianali dotate di vetrine e spazi espositivi, situate al pian terreno e con affaccio diretto sulla strada interessata dai lavori e che abbiano subito disagi per più di sei mesi. I titolari di attività in via Beato Odorico che lo richiederanno e che avranno i requisiti richiesti avranno un'agevolazione del cento per cento sulla Tari dovuta per il 2019.

Opere pubbliche: primo aggiornamento al Piano triennale delle opere pubbliche approvato nello scorso mese di dicembre. Quattro le novità introdotte nel documento, ossia: la bonifica bellica di un tratto e di un'area adiacente il fiume Noncello (all'altezza del il ponte ferroviario attestato in parallelo a via Pola), per un importo complessivo di 125mila euro; opere di adeguamento e messa in sicurezza del Palamarmi e del Centro sportivo De Marchi per un importo di 170mila euro; opere di sistemazione e di riqualificazione del Palazzetto dello sport per 300mila euro con fondi Uti concertazione 2020-2022; opere di manutenzione straordinaria del Teatro Verdi, e in particolare delle facciate, per 70mila euro, con fondi Uti concertazione 2020-2022. Per quanto riguarda il primo intervento, nei mesi scorsi la Prefettura ha segnalato che, da indagini effettuate, lungo tratti del fiume Noncello, risulterebbero presenti sul substrato terroso della sponda ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale; l'amministrazione comunale, da parte sua, ha la necessità di realizzare interventi di pulizia delle sponde e delle aree golenali che prevedono il taglio delle piante di alto fusto e probabilmente l'asporto delle ceppaie, richiedendo di conseguenza necessario provvedere alla bonifica bellica. I lavori al Centro sportivo De Marchi e al Palamarmi di via Molinari riguardano l'adeguamento alle normative antincendio, mentre gli interventi al Palazzetto dello sport comporteranno il rifacimento di grondaie interne e pluviali, l'ampliamento della sede del judo. Si chiude intanto ufficialmente con l'approvazione del quadro economico consuntivo la lunga vicenda della realizzazione della Biblioteca civica multimediale di piazza XX Settembre, iniziata nei primi anni Duemila. A quasi dieci anni dall'inaugurazione solamente nello scorso dicembre è stato sottoscritto l'atto di transazione che ha chiuso la lunga controversia legata al fallimento della Luci costruzioni. Cinque milioni 821mila euro il quadro economico finale.

