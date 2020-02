COMUNE

PORDENONE Aiuti a venti negozi e locali, con somme comprese fra 2.500 e cinquemila euro, per un totale di circa 86mila. È questo il bilancio finale del Bando per il sostegno delle attività a servizio dei residenti, varato dall'amministrazione comunale nel novembre del 2018. Qualcosa in meno rispetto ai 100mila euro stanziati, a causa della decisione di tre delle attività che avevano presentato domanda di non portare avanti i progetti. Gli aiuti erano destinati a coprire parte delle spese effettuate dai titolari per investire nel proprio locale, dall'acquisto di arredi ai software. Inizialmente, i contributi erano stati assegnati a 23 attività, delle tipologie più diverse e collocate in diverse zone della città: si va dal negozio di alimentari a quello di ferramenta, dalla rivendita di articoli per la pittura al ristorante. E poi ancora fiorerie, gelaterie e officine. Quanto alla dislocazione, l'elenco comprende diverse attività del quartiere di Torre, ma anche della zona di via Montereale, di Rorai Grande, di viale Venezia e di Villanova. Infine gli importi: la maggior parte delle attività si è vista riconoscere il contributo massimo previsto, di cinquemila euro, ma diverse hanno richiesto e ottenuto cifre inferiori, fino a un minimo di 2.500 euro circa.

IL BANDO

Il bando prevedeva infatti un termine, quello del 27 luglio dello scorso anno, per l'effettuazione degli interventi finanziati, e un ulteriore termine per la rendicontazione, il 27 settembre. Ed entro quella data sono pervenute le rendicontazioni di venti delle società che avevano richiesto il contributo, mentre le restanti tre hanno fatto sapere di non essere più interessate. In qualche caso, poi, in seguito all'esame delle pratiche il contributo è stato ricalcolato sulla base degli interventi effettivamente eseguiti. A conti fatti, sono stati dunque erogati 86.913 euro, mentre altri 15mila della somma inizialmente stanziata sono rimasti in cassa. Per il 2020, l'amministrazione conferma il contributo, ma lo dimezza: Anche per il 2020 si spiega infatti nel Piano esecutivo di gestione l'amministrazione intende attuare politiche a favore delle piccole attività commerciali di servizio ai residenti. Il previsto finanziamento pari 50mila euro sarà assegnato con procedura di evidenza pubblica a seguito approvazione e pubblicazione di bando. Quanto al cronoprogramma, la predisposizione del bando è prevista nei mesi fra aprile e giugno. Seguirà la pubblicazione e la presentazione delle domande entro Ferragosto. Tempo per la valutazione delle richieste e i contributi dovrebbero essere assegnati nella prima quindicina di ottobre.

I MERCATI

Novità anche per i mercati. Il Peg annuncia infatti interventi a favore dei due mercati cittadini del mercoledì e del sabato e dei mercati di quartiere: per i due mercati cittadini è prevista la redazione e approvazione del piano di sicurezza (l'ultimo venne redatto nel 2008). Per il mercato del Sacro Cuore, la cui convenzione con i produttori agricoli è in scadenza in questo mese, l'amministrazione intende fare una valutazione circa l'opportunità o meno di istituirlo definitivamente. In programma invece entro settembre l'istituzione di un nuovo mercato nel quartiere Cappuccini.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA