CONTRIBUTI

PORDENONE Nuove iniezioni economiche a sostegno dei progetti cittadini per l'istruzione. La Giunta comunale ha approvato un contributo ai piani di offerta formativa, di assistenza scolastica, per il diritto allo studio, con particolare attenzione agli alunni con disabilità e in condizione di difficoltà, per il progetto musicale della scuola secondaria di 1° grado T. Drusin e per il progetto Scuola e Genitori Connessi all'Istituto Comprensivo Sud come scuola capofila. Il Comune di Pordenone, sulla base delle disponibilità di bilancio, dà annualmente corso agli interventi mediante il trasferimento di fondi correnti direttamente agli istituti scolastici cittadini, che provvedono autonomamente all'acquisizione dei beni e servizi, materiale didattico e attrezzature che ne completano l'offerta formativa. I dirigenti scolastici hanno più volte evidenziato l'esigenza di gestire con mezzi adeguati la presenza, nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado, di alunni svantaggiati con disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali; l'amministrazione comunale e l'assessorato all'istruzione hanno quindi deciso di erogare un contributo straordinario per il sostegno di specifiche azioni mirate all'inclusione di questi studenti.

«Sono in totale 115.444,00 i fondi stanziati dall'assessorato Istruzione spiega l'assessore alla Cultura e all'Istruzione del comune di Pordenone Alberto Parigi- ripartiti tra gli istituti scolastici cittadini statali e paritari di competenza per l'acquisto di strumentazione didattica di uso collettivo, per premettere la realizzazione di servizi e progetti di importanza assoluta come l'organizzazione delle mense, il sostegno di azioni mirate all'inclusione degli alunni svantaggiati, la realizzazione di progetti volte all'arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, la prevenzione della dispersione, la promozione di competenze di cittadinanza, la valorizzazione dei beni ambientali, storici e artistici, lo sviluppo delle competenze digitali, il miglioramento delle competenze linguistiche e lo sviluppo delle competenze espressivo-musicali». Stanziato anche un contributo a sostegno parziale del progetto Scuola e Genitori Connessi attività avviata da alcuni anni in collaborazione con il Rotary Club e gli Istituti Comprensivi cittadini. «Cospicui investimenti riassume il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani- finalizzati a migliorare l'offerta formativa degli Istituti ed implementarne l'edilizia scolastica, affinché i nostri giovani abbiamo un'educazione di eccellenza in strutture all'avanguardia e moderne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA