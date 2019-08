Comune, patto con l'università per controllare i ponti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEPORDENONE L'Università di Padova studia ponti e viadotti del territorio, sia quelli che si trovano sul territorio pordenonese, sia quelli di competenza degli altri Comuni dell'Uti. E' arrivato infatti il via libera dalla Giunta alla convenzione fra il Comune e l'Università di Padova per lo svolgimento di attività di collaborazione e ricerca per lo sviluppo di una piattaforma di Bridge management system (Bms) per la gestione e manutenzione dei ponti. Il documento segue lo schema di convenzione quadro già approvato dall'esecutivo...