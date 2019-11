Comune, la lista dei lavori in ritardo Lozer, IV Novembre e via Piave a Torre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI IN RITARDOPORDENONE Il ritardo principale riguarda i lavori alla scuola IV Novembre, dovuto alla risoluzione del contratto con la ditta, e slitta anche la progettazione esecutiva della Lozer in seguito al ricorso sulla gara di progettazione. Nella ricognizione del Peg (il Piano esecutivo di gestione), la maggiore concentrazione di bollini rossi, ovvero di obiettivi la cui realizzazione appare in ritardo, si trova inevitabilmente nel settore della gestione del territorio, infrastrutture e ambiente, mentre appaiono interamente in verde o...