PORDENONE Si allarga il contagio negli uffici comunali. Dopo i casi di positività che hanno riguardato il sindaco Alessandro Ciriani, l'assessore Cristina Amirante e il capo di gabinetto del primo cittadino Davide Zaninotti anche l'assessore alla Cultura Pietro Tropeano è stato contagiato dal coronavirus. In municipio è stata istituita una task-force, guidata dal vicesindaco Eligio Grizzo e dall'assessore Maria Cristina Burgnich, per organizzare la sanificazione dei locali e la gestione del personale. Già nel pomeriggio di ieri tutti gli uffici comunali sono stati chiusi al pubblico. Questa mattina tutte le sedi municipali saranno off-limit e i dipendenti saranno a casa per consentire le sanificazioni dei locali.

L'assessore alla Cultura Pietro Tropeano ha scoperto la sua positività nella tarda serata di mercoledì. Come medico dell'ospedale di Pordenone Tropeano - come tutto il personale - si sottopone a tamponi periodici. Il risultato dell'ultimo test - eseguito nella giornata di mercoledì - ha dato esito positivo. L'assessore-medico è a casa da ieri mattina. Le sue condizioni di salute sono relativamente buone: non accusa sintomi, se non un senso di spossatezza. Tropeano, responsabile del reparto delle Patologie trombotiche del Santa Maria degli Angeli, nell'ultimo mese ha lavorato anche al fianco dei colleghi della Medicina dove ci sono due reparti Covid. «È un periodo - ha raccontato ieri lo stesso assessore - in cui le difficoltà in ospedale sono parecchie. Perciò ho cercato di dare una mano ai colleghi della Medicina svolgendo diversi turni in uno dei reparti Covid dove i ricoverati sono 45. È una situazione dove il rischio, nonostante tutte le precauzione e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, è molto alto. Non è un caso - ha aggiunto il medico - che negli ultimi dieci giorni nel nostro ospedale si sono ammalati diversi operatori. Vi è la necessità - aggiunge - di procedere a sostituzioni del personale perché nei reparti sono davvero in difficoltà». Il suo è quasi un appello per i colleghi rimasti in trincea nelle corsie. E la speranza è quella di poter tornare il prima possibile a dare loro una mano. Per ora però Tropeano è costretto ad attendere gli esiti dei prossimi tamponi. Restano invece stabili le situazioni di salute sia del sindaco (la febbre è scesa rispetto al primo giorno), dell'assessore Cristina Amirante (anche lei con sintomi lievi) e del capo di gabinetto Davide Zaninotti.

Oggi uffici comunali chiusi per sanificazione. Già ieri il vicesindaco Eligio Grizzo (risultato ieri negativo al test) ha firmato l'ordinanza che chiude gli uffici e lascia a casa tutto il personale. Già da ieri diversi dipendenti (quelli più a diretto contatto con sindaco, assessori e funzionario) sono rimasti a casa in isolamento domiciliare cautelativo. È proseguito il tracciamento con il medico competente e il Dipartimento. Dovranno intanto essere sottoposti a sanificazione il palazzo municipale centrale (dove ci sono gli uffici del sindaco, dei suoi collaboratori e di altri assessori), la sede di via Bertossi (dove ci sono gli uffici dell'assessorato all'urbanistica retto da Amirante) e le sede degli uffici dell'assessorato alla Cultura nell'ambito dell'ex convento di San Francesco in piazza Motta. Nel pomeriggio di ieri è stata emanata l'ordinanza. La sanificazione comincerà nella mattinata di oggi in tutte e tre le sedi municipali interessate e proseguirà anche nella giornata di domani. Domenica i locali saranno areati per l'intera giornata in modo da poter consentire la riapertura in sicurezza per lunedì mattina. Il sindacato dei dipendenti ieri ha ribadito la richiesta di convocare il Comitato paritetico per la sicurezza. Pordenone è l'unico Comune in provincia ad averlo istituito nel giugno scorso.

