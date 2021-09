Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VERSO IL VOTOPORDENONE Arriva proprio nel mezzo della bufera sul Green pass e sull'emendamento di Fratelli d'Italia sull'abolizione dei certificato nei ristoranti votato in Parlamento anche dalla Lega. La leader di Fdi Giorgia Meloni sarà oggi pomeriggio a Pordenone per sostenere i candidati della lista del suo partito e il candidato sindaco Alessandro Ciriani. Giorgia Meloni arriverà verso le 16.30 per tenere una veloce conferenza stampa...