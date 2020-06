IL LIETO FINE

PORDENONE La montagna pordenonese da ieri è libera dal Coronavirus, e questo perché sono definitivamente guariti i due parroci che erano stati trovati positivi pochi giorni dopo la riapertura delle chiese per le celebrazioni religiose. Ha sconfitto la positività anche il cappellano di San Vito, terzo religioso contagiato dopo l'operazione di tamponi a tappeto caldeggiata e ottenuta dal vescovo Giuseppe Pellegrini.

Tornando ai due parroci, don Eugenio Biscontin (Claut ed Erto e Casso) e don Italico Josè Gerometta (Vito d'Asio e altre otto parrocchie della Val Cosa e della Val d'Arzino) sono risultati finalmente negativi al tampone e potranno riprendere la loro attività ecclesiastica. Entrambi non avevano mai sviluppato i sintomi della malattia ed erano stati posti in isolamento domiciliare come accade in questi casi.

IN PROVINCIA

Ma non è solo la montagna. Tutta la provincia di Pordenone procede a passo spedito verso l'obiettivo di diventare libera dal contagio da Coronavirus. L'ultima ondata di guarigioni ha fatto sì che comuni come San Vito potessero diventare Covid-free. Anche a Pordenone il contagio è al minimo, con solamente due cittadini positivi sugli oltre 50mila residenti. A questi dati si devono aggiungere sette persone che si trovano in regime di sorveglianza sanitaria ospedaliera: sono quattro a Pordenone, due a Udine e una a Trieste.

IL MONITORAGGIO

Ieri l'Istituto superiore di Sanità ha diffuso il nuovo report sulla situazione dell'epidemia nelle regioni. In Fvg non sono segnalate criticità e l'Rt (il valore che misura la velocità di diffusione del virus) è calato dallo 0,76 di venerdì scorso allo 0,67 di ieri. In calo anche l'incidenza dei casi su 100mila abitanti: da 2,55 a 0,91.

CASE DI RIPOSO

Sono terminati ieri mattina i test a tappeto nella residenza per anziani Casa Serena di Pordenone. Sino ad oggi non è stata rilevata alcuna positività. Manca invece ancora un tampone negativo alla casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola.

LA SITUAZIONE

Ieri in Fvg sono stati rilevati tre contagi (uno dei quali in provincia di Pordenone). Nessuna persona ha perso la vita a causa del Covid-19 e le Terapie intensive restano vuote.

M.A.

