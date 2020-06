VETRINE SPENTE

PORDENONE Una delle zone più critiche si trova a metà del lato destro di corso Vittorio Emanuele, più o meno all'altezza della Pasticceria Peratoner: due, tre vetrine vuote, con i cartelli affittasi, a poca distanza l'una dall'altra. Da quella che ospitava un negozio di ottica a quella più grande, abbandonata dallo store di una grossa compagnia telefonica. Dall'altro lato del corso, invece, i negozi vuoti si notano di meno, grandi magari, ma distribuiti lungo il porticato. E se la Contrada maggiore vede da tempo un rapido ricambio di insegne, basta allontanarsi di poco, verso viale Martelli, per trovare immobili che di inquilini non ne vedono da un po'. La fotografia del commercio dopo il lockdown non appare in realtà, per il momento, così diversa da quella di quattro mesi fa, con una crisi che ha radici lontane e ragioni, lo ha detto nell'ultimo Consiglio comunale il sindaco Alessandro Ciriani, che poco hanno a che vedere con le politiche sul territorio, ma che probabilmente fa anche i conti con il nodo degli affitti.

MARCHI IN FUGA

C'è di nuovo, fra gli effetti della crisi provocata dal Covid-19, la fuga dei grandi marchi, con le vetrine vuote di Stonefly o di Sisley in corso Vittorio Emanuele. Ci sono gli addii annunciati, quelli per esempio della ferramenta Tagliariol in corso Garibaldi, già chiusa prima del lockdown, o degli Elettrodomestici Crozzoli, ancora aperto ma dove è comparso il cartello Vendesi, o, ancora, la Libreria Minerva di piazza XX Settembre, in attesa di subentro. Ma ci sono anche i trasferimenti: lo annuncia Orietta Meggetto Shoes & More in corso Vittorio Emanuele e lo ha già fatto un'altra attività, una profumeria, che da corso Garibaldi ha traslocato in viale Mazzini. E c'è chi invece, poco più in là, annuncia la chiusura dell'attività, come il negozio di accessori Passpartù. Saracinesche già abbassate da tempo, sempre in corso Garibaldi, per l'ex Birba - dove è previsto l'insediamento di un'enoteca - e per il negozio di ceramiche La luna e le stelle. Poco lontano dai due corsi e da piazza XX Settembre, diversi sono gli immobili sfitti anche in viale Martelli, ma non manca qualche iniziativa in partenza, come il work in progress che annuncia l'apertura di un centro estetico in via Brusafiera. Un altro termometro sullo stato di salute del commercio è poi quello rappresentato dal Suap on line, lo Sportello unico per le attività produttive che registra tutte le istanze - aperture, cessazioni, subentri e così via - delle attività. A guardare le istanze del mese di maggio in cerca di segnali delle difficoltà provocate dalla pandemia, gli effetti della crisi sembrano ancora di là da venire, anche se spiccano la rinuncia a una pratica per l'apertura di un'attività in viale Marconi, la cessazione dello store telefonico in corso Vittorio Emanuele e quella di altri due negozi dall'altro lato del corso, la chiusura di un'attività di parrucchiera in via Damiano Chiesa.

FUORI DAL CENTRO

Ma ci sono anche le aperture, anche se spesso lontano dal centro o lungo le grandi direttrici stradali, come un negozio di abbigliamento sportivo in viale Treviso, l'ampliamento di una pulitura a secco in via Cappuccini, una nuova attività di somministrazione in via Gustavo Montini a fronte di una cessazione pochi civici più in là, una nuova attività di acconciatore in via Molinari. Un trend questo, non dissimile da quello registrato dalle richieste pervenute nei mesi di marzo e aprile, anche se il periodo di lockdown e stop alle attività ha inevitabilmente fatto registrare un numero decisamente inferiore di istanze nel loro complesso (oltre ad aperture e cessazioni, anche modifiche, subentri, interventi edilizi e così via), una sessantina in particolare quelle pervenute ad aprile, a fronte delle 90 circa di marzo e di oltre cento a maggio.

Lara Zani

