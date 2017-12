Commercio, saldi al via: dal 5 gennaio a fine marzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENDITE PROMOZIONALIPORDENONE Non si è ancora esaurita la corsa al regalo di Natale che è già ora di pensare ai saldi. Che, in regione, inizieranno il prossimo 5 gennaio per concludersi il 31 marzo. Le date delle vendite di fine stagione estive sono state decise dalla Giunta regionale su proposta del vice presidente, Sergio Bolzonello che ha anche fissato al periodo 7 luglio-30 settembre il periodo dei saldi estivi. La decisione della Giunta che è conforme alle determinazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è...