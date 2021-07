Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOPORDENONE Torna l'accoppiata fra i Giovedì sotto le stelle e, due giorni dopo, la partenza dei saldi, con il commercio in difficoltà che scommette sulla voglia di ripartire, ma chiede anche una web tax che consenta di operare alla pari con i colossi delle vendite on line. Come ogni anno, ritorna a partire da questa sera il tradizionale appuntamento con i Giovedì sotto le stelle di luglio: per cinque settimane, da oggi al 29 luglio...