PORDENONE Risultati altalenanti, nelle prime settimane della ripartenza, per i negozi cittadini, alle prese da una parte con gli ingressi contingentati e dall'altra con tante incognite che pesano sulle scelte dei consumatori.

IL BILANCIO

In pochi, per ora, hanno risposto al sondaggio proposto da Confcommercio, ma qualche prima indicazione c'è: accanto alle limitazioni negli accessi, pesa il dilagante ricorso al pagamento elettronico. Ma c'è anche la solidarietà dei clienti, reduci - non sempre soddisfatti - dall'esperienza degli acquisti online. «Nella prima settimana - spiega la referente di Federmoda Antonella Popolizio -, alcuni negozi hanno registrato un discreto risultato, considerati anche gli ingressi contingentati: il 50, 60, 70 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A volte la gente ha speso un po' di più. Altrove, non si è visto nessuno». La formula delle visite su appuntamento stenta a decollare, anche se qualcuno ci ha provato: «La maggior parte dei negozi non lavora così, ma per quelli che ci hanno provato è andata abbastanza bene: non ci sono stati grandissimi risultati, ma qualche cliente ancora un po' spaventato dal virus ha accolto la proposta. E poi hanno funzionato le vendite promozionali». Differenze significative si sono registrate poi in base alla tipologia di capi: «Stando a quello che ho visto personalmente nei miei negozi, sembra che la gente abbia fatto un po' di pulizia anche nei cassetti, buttando la biancheria vecchia, e così mutande e calzini si sono venduti. Ancora a rallentatore, invece, i costumi e l'abbigliamento per il mare, anche perché ancora non è chiaro se e a quali condizioni si potrà andare in vacanza».

LE NORME

Le misure di sicurezza sono state digerite abbastanza bene: «Quando abbiamo potuto riaprire, ci eravamo già dotati di tutto il necessario: guanti, mascherine, gel igienizzante. Qualche problema si crea invece per gli ingressi contingentati, perché l'abitudine è quella di fare gli acquisti in coppia o in famiglia. Così, magari, se in negozio entra una famiglia di quattro persone, una volta alla cassa chiediamo che resti una sola persona per il pagamento, in modo da consentire di far entrare altri clienti. A volte, poi, dobbiamo chiudere i camerini per questioni di sicurezza, perché la gente vorrebbe provare i capi». Un effetto collaterale è poi quello sui pagamenti: il timore del contagio ha decisamente spinto per l'abbandono del contante e il passaggio al pagamento elettronico: «L'80 per cento circa paga con la carta di credito, e questo comporta un aumento dei costi». Quanto alle difficoltà economiche provocate dai due mesi di lockdown, fortunatamente per ora la maggior parte dei commercianti ha scelto di provare a riaprire: «Al massimo ha rinunciato qualcuno che si trovava in una situazione delicata già prima dell'emergenza. Quanto agli altri, per ora la maggior parte ha riaperto, con la speranza di farcela, augurandosi che arrivino aiuti concreti e che la ripartenza possa esserci». Una prima data importante sarà quella del 13 giugno, quando scadrà la cassa in deroga. Il rischio è che la riduzione degli accessi ai negozi possa incidere sulla necessità di personale. Quanto poi all'ammortizzatore, c'è chi è ancora in attesa. «Io comunque sono fiduciosa commenta , e qualche segnale positivo è arrivato in questi giorni: una signora, addirittura, ha voluto mostrare la sua solidarietà comperando qualcosa in ciascuno dei miei negozi».

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

