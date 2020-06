COMMERCIO IN CRISI

PORDENONE La crisi del terziario c'è e si fa sentire. «Il termometro della situazione? In Friuli Venezia Giulia ci sono 23mila posti di lavoro a rischio, il 30 per cento dei quali interessano il territorio pordenonese». Il quadro delineato da Alberto Marchiori, presidente di Ascom-Confcommercio del Friuli Occidentale, è preoccupante. Del resto è sufficiente girare per la città per accorgersi che i problemi del commercio ci sono. E sono evidenti. Mentre la partenza dei saldi è stata rinviata al primo agosto, diversi esercenti hanno già iniziato a praticare sulla merce in esposizione sconti anche del 30 per cento: un modo per recuperare, almeno in parte, i soldi spesi per acquistare scarpe e vestiti (invenduti a causa del lockdown) per la stagione primaverile.

GRIDO D'ALLARME

La situazione è preoccupante e Marchiori non usa mezze parole per descriverla: «L'unica soluzione per evitare un autunno bollente è che Stato e banche immettano liquidità a sostegno delle imprese. C'è poi la partita di tasse ed imposte per le quali chiediamo l'eliminazione, la riduzione o la posticipazione. Se non sarà così avverte il numero uno dell'Ascom scenderemo in piazza per manifestare a fianco dei nostri inscritti. Il problema non sono le associazioni di categoria, che qualcuno definisce erroneamente lontane dai problemi degli imprenditori, ma la classe politica: per avviare un'interlocuzione è bene che chi ci governa sia all'altezza del dovere».

ABBIGLIAMENTO

Nel tritacarne sono finiti anche i negozi di vicinato. L'anno scorso, come segnalava di recente il consigliere comunale Nicola Conficoni (Pd), le attività sono passate da 865 a 833: una perdita di 32 unità che è andata ad impoverire ulteriormente un tessuto sociale e commerciale già compromesso. «Chi sta oltremodo soffrendo la crisi del momento è l'analisi di Marchiori è il settore dell'abbigliamento. Nonostante la crisi del settore, che si trascina da anni, alcuni imprenditori avevano investito, presi da un certo ottimismo, per migliorare le loro aziende. Hanno contratto dei debiti che ora per loro sarà difficile onorare. Oggi sono loro quelli fortemente a rischio».

RISTORAZIONE

C'è poi il comparto della ristorazione. «Bar e ristoranti sottolinea il presidente di Ascom hanno ridotto gli incassi dal 50 al 70 per cento. Un po' per colpa della crisi, un po' per la paura del Covid-19 ma per la maggior parte per effetto dello smartworking: lavorare (ancora) da casa sta creando seri contraccolpi all'economia locale. Per assurdo stanno andando bene i ristoranti che si rivolgono ad una clientela medio-alta, che può spendere. Ecco, loro si stanno salvando». Per il resto, invece, non si vede nemmeno una luce fioca in fondo al tunnel. Si prevede davvero un autunno molto caldo.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA