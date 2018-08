Commercio, l'anno nero ora si punta sullo sbaracco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOPORDENONE Trend in leggera flessione per i saldi in città, almeno stando alle prime impressioni, ma per il commercio cittadino quest'anno la stagione delle occasioni di fine stagione potrà dirsi conclusa solamente dopo la nuova iniziativa dello Sbaracco, il prossimo 8 settembre. Da calendario, i saldi termineranno il 30 settembre, e dunque questi giorni costituirebbero il giro di boa. Di fatto, la fase calda si è già esaurita e in molti negozi la merce scontata ha già lasciato spazio ai nuovi arrivi delle collezioni...