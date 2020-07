COMMERCIO D'ESTATE

PORDENONE Giovedì sotto le stelle, e non solamente a luglio. Obiettivo, riaccendere Pordenone. La tradizionale iniziativa d'estate - promossa da C'entro anch'io e Ascom-Confcommercio - che vede i negozi del centro storico aperti fino alle 23 parte con una settimana di ritardo rispetto al consueto, ma si allunga di due serate. Sarà un'occasione importante per le attività mercantili, dopo il periodo di lockdown e un avvio di stagione che stenta a decollare, e potrà darà una boccata d'ossigeno alle imprese commerciali che si stanno preparando a questo appuntamento nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. Di norma, la partenza dei Giovedì sotto le stelle coincideva più o meno con l'avvio dei saldi. Quest'anno, invece, l'inizio dei saldi è slittato di un mese a causa appunto dell'emergenza Covid-19. La data ufficiale del via per tutta la Penisola sarà infatti il 1 agosto, per dare un po' più di tempo ai commercianti per cercare di recuperare i mancati incassi del lockdown. D'altra parte, si potrà contare con tutta probabilità su una maggior presenza di gente in città anche in quello che dovrebbe essere il periodo della grande fuga, ma si dovrà pure fare i conti con una netta riduzione degli eventi, dovuta sia a motivi economici che di sicurezza. D'altra parte, le attività commerciali del centro non potranno contare quest'anno sui grandi eventi dell'Estate in città che in passato hanno contribuito a fare da richiamo, ma saranno comunque garantite dal Comune, in collaborazione con alcune realtà del territorio, una serie di proposte per chi resterà in città, che faranno da cornice anche alle serate dedicate allo shopping.

IL CALENDARIO

Con i Giovedì sotto le stelle si comincia dunque questa sera, per proseguire fino al 13 agosto per ben sei serate, molte delle quali allietate da eventi che saranno organizzati nell'arena, allestita nei prossimi giorni in piazza XX Settembre grazie anche al contributo del Comune di Pordenone. Da segnalare, poi, che l'immagine artistica delle vetrine per i Giovedì sotto le stelle è stata curata dall'associazione i Fioi', gruppo di giovani architetti e designer. Poi sabato 1 agosto anche l'inizio dei saldi estivi con offerte e proposte che non mancheranno di suscitare interesse e attenzione da parte del grande pubblico.

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA